Le milieu offensif Rayan Cherki (17 ans) n’est pas encore un titulaire indiscutable dans le onze de Rudi Garcia. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais attend beaucoup plus du joueur dans les prochaines semaines pour s’imposer dans l’équipe.

“Il est bien entré contre Dijon (victoire 4-1) et il aurait mérité de marquer. C’était plus difficile pour ceux qui sont rentrés à Bordeaux (0-0), mais ce qui est sûr, c’est que je compte sur Rayan, il le sait, peu importe son âge (…) Rayan est capable de faire la différence, tout comme Memphis (Depay), Jeff (Reine-Adélaïde) ou Houssem (Aouar). Mais il le sait, il doit progresser dans l’utilisation du ballon. Et il y a aussi le fait d’aider l’équipe sur le plan défensif, bien travailler. Si on est solide, c’est l’affaire de tous”, a indiqué le technicien lyonnais en conférence de presse au sujet de son joueur.