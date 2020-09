Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a évoqué les accusations de racisme de Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. La chaîne Téléfoot, diffuseur de la Ligue 1 depuis le début de saison, avoue ne pas avoir les images pour démontrer ces accusations.

“C’est impossible qu’avec autant de caméras tu n’aies pas cette séquence là (sur Neymar) ! Canal les aurait eu. Ou alors dites que la séquence n’existe pas ! Mais que la production n’ait pas les images c’est impossible. Malheureusement, ça me donne à penser que les gars qui réalisent pour vous la production c’est des blaireaux, c’est des nuls […] des amis réalisateurs m’ont dit que c’était pas possible (de ne pas avoir d’images, Ndlr)”, a indiqué Daniel Riolo au sujet de l’affaire Neymar-Alvaro lors de PSG-OM, dimanche soir au Parc des Princes.

Thibault Le Rol présentateur de la chaîne Téléfoot a souhaité répondre à Daniel Riolo : “Je suis un peu chagriné envers Daniel (Riolo). Tu as sous-entendu qu’on voulait faire de la Ligue 1 un film, qu’on maquillait quasiment nos images. J’ai passé cinq heures aujourd’hui à disséquer, à décortiquer toutes les caméras qu’on avait en notre possession, pour regarder ces images-là parce que le racisme est un sujet trop important. Je te promets Daniel, on s’est fait rapatrier toutes les caméras qu’on avait sur cette séquence, à ce moment-là. A ce moment-là, on devait avoir cinq ou six caméras sur cette zone du terrain. On a tout regardé, on n’a rien vu (…) On ne peut pas tout filmer à 360 degrés pendant 96 minutes. Si on avait eu les images, on les aurait montrées. C’était une info immense si on avait eu les images. C’était une info sociétale. Sur la séquence qu’on a montrée, on ne voit pas les mots que reproche Neymar.”