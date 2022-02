Samedi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné, 2-0, contre l’AS Monaco, lors de la 23e journée de Ligue 1. Pour Pierre Ménès, l’unique responsable de cette nouvelle défaite est Peter Bosz.

Au lendemain de la nouvelle défaite de l’Olympique Lyonnais, 2-0, contre l’AS Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1, l’entraineur Peter Bosz n’échappe pas aux critiques. L’entraîneur néerlandais est jugé responsable à cause de choix hasardeux comme l’explique Pierre Ménès: « Très franchement, qu’est-ce que c’est que cette compo d’équipe de Bosz au coup d’envoi ? Quand il est arrivé en France, l’entraîneur néerlandais nous avait expliqué qu’on allait voir ce qu’on allait voir, qu’il allait mettre en place un jeu léché, offensif, ambitieux… Tout ça pour se retrouver avec deux arrières gauches et deux arrières droits sur les côtés.Bosz s’est rendu compte de son erreur et a effectué un triple changement à la mi-temps avec les entrées de Ndombele, Faivre et Cherki, a poursuivi Ménès. C’était un peu mieux mais on n’a pas vu beaucoup de volonté dans cette équipe lyonnaise, ce qui est quand même décevant parce que l’OL restait sur trois victoires consécutives et qu’il avait un coup à jouer pour revenir dans la course à l’Europe. » , a critiqué le journaliste sur son site.