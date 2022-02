🔴 « Je me sens bien. J'aimerais qu'on prenne encore plus de plaisir.



Parfois, quand je vois qu'il ne me reste que 5, 6 ou 7 ans à jouer, je me dis qu'il faut vraiment que je profite de chaque match, de chaque entraînement et faire toujours plus ! »



🗣 Verratti 🇮🇹 via @lequipe pic.twitter.com/AN5gUjPqgO