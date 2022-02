Sifflet par son propre public, Léo Dubois peut au moins compter sur le soutien de Peter Bosz.

Pointé du doigt par les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Léo Dubois a reçu le soutient de son entraîneur. De passage en conférence de presse, Peter Bosz n’a pas caché sa déception après les sifflets du Parc OL.

« Je ne comprends pas du tout. Il n’est pas seulement notre capitaine, c’est l’un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l’un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu’il ne mérite pas. Je ne comprends pas comment les supporters pensent. La saison ? Il était comme tous les joueurs, une fois bien, une autre pas bien. Il a joué avec plus d’intensité depuis la trêve, peut-être parce qu’il y a un très bon jeune (Malo Gusto) derrière lui. C’est beaucoup mieux que la première partie de saison. J’ai parlé avec lui et ça affecte un joueur. Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu’on s’en fiche. Si tu es sifflé par l’adversaire, ça te donne de l’énergie mais par ton public, ce n’est pas pareil et ça ne va pas nous aider. »