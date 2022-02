Cette semaine, Jérôme Alonzo a poussé un coup de gueule concernant la situation de Steve Mandanda à l’OM.

Face aux médias, Jorge Sampaoli a confirmé que Steve Mandanda pourrait retrouver du temps de jeu pendant la Ligue Europa Conférence. Une sortie qui a eu le don d’agacer Jérôme Alonzo, de passage sur le plateau de la chaîne L’Equipe, qui ne tolère plus la situation du portier français à l’Olympique de Marseille.

« Encore heureux que Steve Mandanda joue quelques matchs quand même ! Il est exemplaire tous les jours. Jorge Sampaoli l’a sorti sur un choix qui n’était pas sportif au début, c’était un pari finalement réussi. Mais quand Mandanda sort, ce n’est pas après une boulette, ce n’est pas commun quand même. Donc encore heureux qu’un joueur qui est exemplaire, et qui en plus est un monument du club, puisse faire deux-trois matchs quand on lui jette quelques miettes comme ça à table… Je ne vais pas m’extasier, on ne va pas dire merci à Jorge Sampaoli. »