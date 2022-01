Entraineur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz est revenu sur les premiers matchs de cette année 2022 et il voit du mieux pour cet OL avant de se déplacer en Principauté face à l’AS Monaco samedi soir.

« Quand on regarde les points, je suis ‘OK’. On a fait un match nul contre le PSG, où l’on pouvait aussi gagner. Les deux autres matchs, tu gagnes 1-0, ce ne sont pas des grands matchs, surtout pas avec le ballon, mais on n’a pas pris de but et les adversaires n’ont pas eu d’occasion. Ça c’est bien, on était bien en défense. Mais on doit mieux faire avec le ballon», a déclaré le technicien lyonnais. Et d’ajouter : «Il y a du mieux dans l’état d’esprit, depuis le match face à Lille. C’est déjà autre chose. L’intensité dans les matchs est mieux qu’avant, c’est bien. Ne pas avoir pris de buts c’est pas mal non plus, on doit être solides défensivement. » A précisé le technicien néerlandais devant les médias.