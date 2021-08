Cet après-midi, l’OL a coulé 3 buts à 0 sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa face au Angers SCO. Après la rencontre, le coach lyonnais Peter Bosz était très remonté et il ne mâche pas ses mots contre ses joueurs.

« Félicitations à Angers. Ils ont mérité de gagner (…) Angers était une équipe et nous, nous avons joué avec onze joueurs. On n’a pas vu une équipe qui voulait gagner et ça me dérange. On peut parler de la défense, des individualités. Mais ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Il faut donner 100 %. Je l’ai vu à Angers et pas dans mon équipe. On n’a rien fait avec le ballon, sans mouvement ni vitesse. Je n’ai pas vu la mentalité de gagner (…) Je ne suis pas inquiet, mais ça me rend fou. Qu’a-t-on donné aux supporters ? Rien du tout. Cela commence avec le coeur. Ce sont de bons joueurs, mais il faut jouer ensemble pour gagner. Il faut être une vraie équipe. C’est mon boulot. On va travailler là-dessus. » Une réaction sera attendue dès le week-end prochain avec la réception du Clermont foot au Groupama Stadium.