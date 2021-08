Pas dans les plans de Jorge Sampaoli pour la saison en cours, Dario Benedetto va faire sa valise direction le Betis Séville lors de ce mercato estival.

Si l’on en croit les informations de « RMC Sport », le club marseillais a trouvé une solution pour son attaquant argentin toujours sous contrat jusqu’en 2023. Les dirigeants olympiens devraient laisser partir l’ancien de Boca Juniors direction l’Andalousie et le Betis Séville. Si le club espagnol ne dispose pas de moyens financiers XXL, il devrait récupérer Benedetto par le biais d’un prêt pour une saison au minimum. « L’OM reconnait des contacts et des négociations mais qui sont loin d’être terminées », ajoute Florent Germain, journaliste de la radio française. Sixième du dernier championnat espagnol et qualifié pour la Ligue Europa cette saison, le Betis possède un projet de qualité et ce dernier pourrait intéresser le joueur marseillais. Affaire à suivre…