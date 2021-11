L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz est revenu sur le choc à venir face au Stade Rennais ce dimanche soir en Ligue 1.

Et le moins que l’ont puisse dire, c’est que le technicien lyonnais craint plus que jamais la formation entraînée par Bruno Genesio. « Le Stade Rennais est premier sur les 6 derniers matchs. C’est une équipe qui joue bien et qui est en forme. Dimanche, on aura deux équipes qui jouent bien donc on devrait avoir un match intéressant. Au début de saison, on ne jouait pas bien à l’extérieur. Depuis pas mal de temps, on joue bien même si on n’a pas pris tous les points qu’on devait. J’analyse les matchs dans leur ensemble. » Une victoire de l’une des deux équipes pourrait permettre de monter sur le podium.