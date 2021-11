Jorge Désio, adjoint de Jorge Sampaoli apporte son soutien au milieu de terrain brésilien Gerson. Il confirme que l’entraîneur argentin compte plus que jamais sur sa recrue estivale.

« Je le connaissais déjà quand on était dans le championnat brésilien. C’est un excellent joueur pour nous. Il a les capacités pour jouer à plusieurs postes au milieu. Il peut jouer plus bas dans une double sentinelle ou plus haut plus proche de l’attaquant. C’est un joueur technique, il est international et a fait de bons matchs en sélection. Il peut revenir plus bas au milieu pour la relance, ou plus haut pour faire le lien avec l’attaque. Il attaque bien les espaces aussi et peut être proche de la surface. » A-t-il expliqué en conférence de presse.