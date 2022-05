En cas d’échec des négociations avec Lacazette, l’OL pourrait se tourner vers la piste Breel Embolo.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour la saison à venir, l’Olympique Lyonnais a fait du retour d’Alexandre Lacazette – dont le contrat avec Arsenal se termine cet été – une priorité. Mais cette année Lyon, 8e de Ligue 1, n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa et Lacazette pourrait ainsi snober son ancien club pour un défi plus relevé loin du championnat de France. Mais d’après les informations de L’Equipe, Peter Bosz et son board ont déjà un plan B en cas d’échec des négociations avec le Gunners de 30 ans.

Auteur de 8 buts cette saison en Bundesliga, le Suisse Breel Embolo serait sur les tablettes de l’OL. Le quotidien sportif précise d’ailleurs que les négociations ont déjà débuté entre le club rhodanien et les représentants du joueur. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en juin 2023, Embolo pourrait être sur le marché cet été pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Affaire à suivre…