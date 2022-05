Pour défier Nice cette semaine, Pascal Dupraz pourra compter sur de précieux retours de blessure.

La reprogrammation du match de la 36e journée de Ligue 1 entre Nice et Saint-Étienne à mercredi (19h), en raison de la finale de Coupe de France ce week-end, pourrait bien faire les affaires de Pascal Dupraz. En effet, le coach des Verts pourra peut-être compté sur les retours de Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Aïmen Moueffek et Falaye Sacko, pourtant annoncé forfait jusqu’à la fin de saison par nos confrères de L’Equipe.

« Profitant du décalage de la rencontre, les Verts préparent avec assiduité et sérieux leur déplacement à Nice (mercredi 19h). Ce vendredi matin, Romain Hamouma, Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Aïmen Moueffek ont participé, avec précaution, à la séance collective », a ainsi indiqué l’ASSE sur son site officiel. Si Crivelli, Hamouma et Sacko pourraient être dans le groupe pour le déplacement à Nice mercredi prochain, ce ne sera pas le cas de Wahbi Khazri, le Tunisien étant suspendu.