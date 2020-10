L’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche soir l’Olympique de Marseille pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. Une rencontre cruciale que l’OL a l’obligation de gagner, d’après son gardien Anthony Lopes.

“Ils sont un peu mieux que nous. On a l’obligation de gagner, un autre résultat qu’une victoire serait très difficile à avaler, parce que c’est une rivalité. Et puis il y a plein de choses qui se sont passées, dont j’ai fait partie parfois. C’est engagé, ça joue au ballon, et seule la victoire compte” a-t-il déclaré pour l’Equipe.

Pour l’heure, l’OL pointe à la 11ème place du championnat français tandis que les Marseillais sont eux 10èmes.