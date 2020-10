Il est vrai que Thomas Tuchel et Leonardo ne s’entendent pas. Mais cette relation de conflit irait bien plus loin que ce que l’on pense, comme l’a confié Pierre Ménès.

“Selon mes informations, les deux hommes ne se serreraient même plus la main. Cela ne peut plus durer et il va falloir que Doha tranche, dans un sens ou dans l’autre, à moins que la trêve internationale n’apaise un peu les tensions. Mais bon, sportivement le PSG va bientôt entamer une phase de poules de LDC assez serrée et aurait pu s’éviter cette tragi-comédie en public” a-t-il expliqué sur son blog.

Sur son compte Twitter, le consultant de Canal + a aussi confié que les deux cadres du PSG s’étaient fortement embrouillés après la conférence de presse de jeudi.