Ce mercredi 8 décembre, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict concernant les sanctions prises suite aux débordements survenus lors de la rencontre opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille.

Trois décisions sont tombées après les incidents survenus lors de l’Olympico entre Lyon et Marseille : le retrait d’un point au classement en Ligue 1 pour l’OL ainsi qu’un huis clos total de deux rencontres additionnés au fait que le match sera rejoué à huis clos. Des sanctions bien trop légères pour la direction de l’Olympique de Marseille et notamment pour Jacques Cardoze qui ne cache pas son mécontentement.

« C’est une décision décevante voire humiliante pour les joueurs. À Nice, c’est un joueur qui a été touché par les supporters. C’est inacceptable. La même chose s’est reproduite à Lyon, dans des conditions différentes. On a deux faits à peu près identiques et une décision à peu près identique. Dans les deux cas, il y a un point ferme en moins et le match à rejouer. Je pose une question très simple. Que se passe-t-il si les joueurs de l’Olympique de Marseille reçoivent 20 bouteilles sur l’ensemble de la saison ? Va-t-on rejouer 20 matchs ? […] Seule la victoire sur tapis vert permet de calmer l’ensemble des supporters. C’est une question de sécurité. C’est ce qu’on a toujours réclamé. Le président Longoria demande une grille de lecture, de sanctions qui doit être définie par les instances. On se réserve le droit de faire appel« , a déclaré Jacques Cardoze sur le plateau de la chaîne L’Equipe.