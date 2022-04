Rien ne va plus entre l’Olympique Lyonnais et les supporters… Alors que ces derniers ont fait polémique ce samedi, lors du match contre Montpellier, Moussa Dembélé, lui, ne s’est pas montré tendre avec les fans de l’OL.

« C’est décevant de leur part, ils sont là pour nous soutenir et nous motiver. Cette année ils nous ont beaucoup portés préjudice même s’ils nous ont aussi supportés. En Coupe de France, ils nous ont fait perdre des points », a déclaré Dembélé en zone mixte après le match face à Montpellier, durant lequel il y a eu des altercations avec les supporters et des sifflés de la part des fans envers Ekambi.

« C’est une minorité, il ne faut pas généraliser. Il y a des bons et des mauvais mais ça reste des supporters. Il y en a qui le prennent plus à cœur et oublient que ce n’est que du football. Qu’ils continuent à nous supporter jusqu’à la fin de la saison. Et nous on va faire ce qu’on peut pour accrocher cette place européenne ».