C’est fait ! Le Paris Saint-Germain a remporté ce samedi son 10e titre de champion de France, grâce à son nul décroché contre le RC Lens (1-1). Une consécration pour le coach Mauricio Pochettino, qui n’a pas caché sa joie après la rencontre.

« Je suis vraiment content d’avoir remporté un autre titre pour le club, de faire l’histoire avec ce 10e titre. C’est vraiment important pour le club, pour tout le monde et je suis vraiment heureux. Oui ce n’est jamais facile quand on a une énorme déception en Ligue des Champions mais l’équipe et les joueurs étaient vraiment professionnels et se sont battus pour gagner le championnat. Nous y sommes parvenus. Je pense que c’est vraiment important d’ajouter un autre titre pour le club. Nous sommes tellement heureux et nous devons donner de la valeur à ce titre », a déclaré Pochettino.