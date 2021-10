Samedi l’Olympique Lyonnais reçoit l’AS Monaco dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Un match avec du monde à l’infirmerie pour les Lyonnais.

Présent ce jeudi midi en conférence de presse pour évoquer la réception de l’AS Monaco, l’entraîneur de l’OL Peter Bosz fait le bilan sur l’infirmerie avant la rencontre et les absents pour ce duel face à l’ASM. En attaque, le technicien néerlandais ne pourra pas compter sur Moussa Dembélé et Islam Slimani. « (Moussa) Dembélé est toujours absent oui, et pas seulement ce week-end, ça va durer encore quelques semaines. Non, je ne sais pas quand il reviendra. Avec ce genre de blessure, il faut voir l’évolution au jour le jour. Ça va durer quelque temps mais je sais pas combien de temps. (Islam) Slimani ? Il ne peut pas jouer, il est blessé. Encore une fois, c’est avec l’Algérie. C’est musculaire oui. Je ne sais pas combien de temps il sera absent. » A-t-il précisé.

Rappelons qu’Anthony Lopes sera absent après avoir reçu le premier carton rouge de sa carrière lors du derby face à l’AS Saint-Etienne il y a quelques jours. Lucas Paqueta aussi pourrait être forfait, suite à une préparation trop courte après son retour de sélection avec le Brésil.