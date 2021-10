Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie était l’invité de Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC. Ce dernier a explique que les dirigeants de l’OGC Nice par l’intermédiaire de son directeur sportif, Julien Fournier a indiqué à Youcef Atal et Mario Lemina qu’il ne souhaite pas qu’il aille disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Youcef Atal (Algérie) et Mario Lemina (Gabon) disputeront-ils la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain ? Selon Djamel Belmadi, sélectionneur de la sélection algérienne, le directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier, lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas voir ses deux joueurs au Cameroun en début d’année prochaine à l’occasion de la CAN 2022. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, lui a expliqué qu’il était obligé de libérer ses joueurs et que sa méthode était contre productive.

« Sans faire la balance, j’ai parlé avec le directeur sportif de Nice, Julien Fournier, qui m’a appelé. Il m’a dit : ‘Nous on le dit à nos joueurs.’ Même à Youcef Atal, qui est déjà en sélection. Il lui a dit : ‘Nous on souhaiterait que tu n’ailles pas en sélection.’ Il a ce mérite d’être clair, mais il n’a pas le droit, ce sont des dates Fifa. Je lui ai dit : ‘Sur le plan éthique, ce que vous faites est dégueulasse, vous ne respectez pas les pays, les sélections et le continent africain. Si c’est qu’oral, vous faites ce que voulez, mais sur le plan éthique je n’aime pas ce que vous faites », explique Djamel Belmadi à RMC Sport.

L’Algérie, qui défendra son titre acquis en Egypte trois ans plus tôt, se trouve dans le groupe E avec la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et Sierra Leone.