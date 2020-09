Alors que les rumeurs commencent à arriver sur l’avenir de Memphis Depay, le joueur des Gones a souhaité mettre fin aux speculations. Le Néerlandais, libre dans un an et qui n’a toujours pas prolongé, rassure les fans de l’OL.

“Je n’ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c’est souvent déformé. J’ai encore un contrat d’un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l’avons montré. Je me sens bien dans ma peau. , mais j’ai aussi mes rêves. J’ai toujours exprimé cela aussi”, a indiqué le joueur dans un entretien à NOS. Si Depay ne veut plus entendre des rumeurs concernant son avenir, une prolongation de contrat serait le meilleur moyen de mettre fin aux speculations…Dossier à suivre…