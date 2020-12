Didier Roustan, consultant pour La Chaîne L’Equipe, pense que l’Olympique Lyonnais peut prétendre au titre en Ligue 1 cette saison devant le PSG.

« Lyon peut prétendre au titre. L’OL ne joue pas la Ligue des Champions, ils ont une équipe très équilibrée, ils ont de bons remplaçants à certains postes. Leur effectif est assez fourni. Ils ont tous les ingrédients pour gêner le PSG. Si contre Lille, l’OM ou Monaco, l’OL fait aussi le taff, en plus de réussir contre les équipes plus faibles, ce sera un gros prétendant au titre de champion de France ! Ce que Lyon a réalisé à Paris, ça conforte le club dans ses ambitions. Le championnat est encore long, mais ils sont là ! Les autres concurrents ? L’OL a beaucoup plus d’arguments dans le jeu que l’OM, et un peu plus que Lille. Lyon est plus fort ! », a indiqué le consultant sur La Chaîne L’Equipe.