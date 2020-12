Depuis cette nuit, il y a un nouveau leader sur le Vendée Globe 2020.

Victime d’une avarie de foil bâbord lundi soir, Charlie Dalin (Apivia) n’est plus aux commandes de la course et se retrouve 3ème. Au classement de 5h, le premier du matin, Thomas Ruyant (LinkedOut) prend la tête de cette 9e édition juste devant Yannick Bestaven (Maître CoQ). Bestaven pointe à 2 milles du nouveau leader et Dalin à 8 milles. Une course complètement folle !