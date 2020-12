C’était la Fête des Lumières cette semaine à Lyon. Et celle-ci a dignement été fêtée. Mais comme elle n’était pas autorisée, une enquête a été ouverte.

Restrictions ou non, la Fête des Lumières à bien eu lieu cette semaine à Lyon. On serait tentés de dire que les gens derrière tout cela ne sont pas des lumières, mais on vous laisse trancher. Donc ce mardi 8 décembre, un énorme feu d’artifice à éclaté dans les rues et devant les plus monuments lyonnais.

Un très joli spectacle pyrotechnique pour les amateurs, mais, parce que oui, il y a toujours un mais, ce n’est pas la Mairie de Lyon qui l’a organisé. Et évidemment, personne n’a revendiqué les événements. Résultat, le maire de Lyon ainsi que le Préfet du Rhône ont saisi le parquet pour connaître les responsables.

Une enquête a alors été ouverte, et les premiers soupçons se tournent sur les groupes de supporters lyonnais. En effet, ces derniers ont mis en avant cette initiative sur les réseaux sociaux, sans toutefois la revendiquer. Les supporters officiels de l’OL ont simplement posté les vidéos et les images de ces scènes.