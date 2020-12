L’Olympique de Marseille est un paradoxe vivant. Eblouissant dans l’Hexagone, les phocéens pointent au quatrième rang au classement de Ligue 1, à seulement quatre unités de l’ogre parisien, et restent sur une série de cinq victoires de rang en championnat. En revanche, avec une maigre victoire en six matches de Ligue des Champions, les coéquipiers de Florian Thauvin ont vécu un cauchemar et un naufrage collectif sur la scène européenne. Le journaliste sportif Dominique Grimault est revenu sur ce double visage affiché par l’OM.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a achevé son calvaire européen en Angleterre lors de la grosse défaite subie sur la pelouse de Manchester City (3-0). Pour le journaliste Dominique Grimault, l’OM a deux visages, celui en Ligue des Champions et celui, bien plus réjouissant, en Ligue 1. « Il y a deux OM : un OM qui se prépare pour le championnat, qui joue le championnat en priorité et un OM qui fait ce qu’il peut en Ligue des champions. Et jusqu’à présent, ça n’a pas donné grand-chose ».