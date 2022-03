Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato hivernal et il a tout de même quelques regrets. Il s’en explique.

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, le président de l’OL s’est exprimé sur les derniers mercatos lyonnais. Il regrette certains choix : « L’échec transitoire de cette saison, c’est que, bien que l’on ait essayé de lui donner satisfaction (à Peter Bosz, NDLR) sur le recrutement, on n’y est pas arrivé, visiblement. Je le regrette. Donc on a tout remis à plat, et le mercato d’hiver a permis d’avoir quelqu’un sur le côté droit qui va vite (Romain Faivre) même s’il manque encore un peu de force dans les frappes, on l’a vu dimanche. Et Tanguy (Ndombele), lui, s’est engagé dimanche, » a-t-il déclaré.