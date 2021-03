Dans sa chronique pour le quotidien régional Le Progrès, Sidney Govou estime que les hommes de Rudi Garcia n’ont pas une tête pour être champion de Ligue 1.

« J’ai envie de comparer les deux derniers matchs de l’OL avec ceux de ses concurrents. Vu son classement, l’OL peut se permettre de regarder devant. Mais vu ce qui se passe sur le terrain, l’OL doit aussi regarder derrière et Monaco. Dans l’implication globale, l’OL ne montre pas qu’elle est une équipe qui peut être championne de France. Il y a du talent, tout le monde le dit, mais le Lyon de ces deux derniers matchs m’inquiète. Lyon est en train de lâcher sur la capacité à jouer ensemble, à défendre en équipe », a indiqué l’ancien joueur des Gones.

Avant de poursuivre : « Et c’est ça qui va faire la différence pour l’obtention du titre. Les joueurs ont-ils tous conscience qu’ils peuvent être champions ? On n’est pas encore dans le sprint final, qui se fait dans les 5 derniers matchs, mais on ne voit plus la même chose que dans la période précédente. Il y avait une implication totale, un jeu en équipe. Ils attaquaient et défendaient ensemble. Sur les deux derniers matchs, et encore plus à Reims, des joueurs n’ont pas joué collectif. »