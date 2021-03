Pierre Ménès a donné son avis sur la rencontre entre Angers et Saint-Etienne sur son blog. Le consultant de Canal+ a souhaité mettre en avant l’envie des Verts dans cette rencontre.

« En début d’après-midi, on a vu pourquoi Angers est incontestablement l’équipe la plus irrégulière de Ligue 1. Le SCO est capable de sortir une prestation brillante et maîtrisée et la semaine d’après, de livrer un non-match. Le second cas de figure a eu lieu face à une équipe de Saint-Etienne pourtant très diminuée mais qui a joué avec abnégation et volonté. Et quand tu as un joueur de la qualité de Khazri, ça fait la différence. Le but du Tunisien, inscrit d’une magnifique frappe enroulée, a suffi au bonheur des Verts », a indiqué le consultant de Canal+.