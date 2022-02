Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné, 1-0, contre le LOSC, champion de france en titre, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Peter Bosz n’a pas caché sa frustration en dénonçant notamment l’arbitrage de Clément Turpin, qui a refusé le but de l’égalisation à Lucas Paqueta.

Peter Bosz est en colère. L’entraineur néerlandais de l’Olympique Lyonnais n’a pas compris l’arbitrage de Clément Turpin, qui a refusé en fin de rencontre, le but égalisateur de Lucas Paqueta, sur une faute peu évidente sur le gardien Lillois, Léo Jardim. Au finale, l’arbitre de la rencontre, s’est attiré les foudres des dirigeants lyonnais à commencer par l’entraineur: « C’est un scandale d’avoir refusé le but que nous avons marqué, estime Bosz. Je pensais que l’arbitre allait regarder une faute sur Renato Sanches. Mais il a visionné une faute sur le gardien qui a tapé dans la terre. Sa jambe a ensuite touché Lucas Paquetà. L’arbitre a regardé ça mais quand tu ne vois pas ça, c’est incroyable. C’est risible. Tout le monde dit qu’il est le meilleur arbitre de France mais il n’est pas le meilleur pour Lyon, a-t-il poursuivi. Déjà à Paris, il a accordé un penalty au PSG qui nous coûte très cher. Comment peut-on annuler ce but ? Le président (Jean-Michel Aulas, ndlr) était en colère. Maintenant, nous ne sommes pas à cette place (10e) pour cette raison et cette action, ni en raison de l’arbitrage mais, M. Turpin a commis une faute. »

Avec défaite, l’Olympique Lyonnais pointe à la 10e place du classement avec 38 points après 26 matchs de championnat. Une possible qualification pour une coupe d’Europe en fin de saison commence à s’éloigner.