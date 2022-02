Ce vendredi, la 26e journée de Ligue 1 s’est ouvert sur la victoire du Stade Rennais, 4-2, sur la pelouse du Montpellier. Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 3-1, face à l’AS Saint-Étienne. Dans le bas du classement, Lorient n’est plus relégable grâce à sa victoire, 1-0, contre Brest.

Ce championnat de france version 2021-2022 est passionnant tant en haut que dans le bas du classement. Dans la course à l’Europe, le Stade Rennais est de retour dans le TOP 4. Les bretons, qui se sont imposés, 4-2, sur la pelouse de Montpellier, sont quatrième avec 43 points. Strasbourg, qui avait l’occasion de monter sur le pelouse en cas de victoire contre l’OGC Nice, ont été tenu en choc, 0-0, glisse à la 5e place. Enfin dans la lutte pour les places européennes, Lille se relance grâce à sa victoire, 1-0, sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Les dogues sont 8e avec 39 points.

Dans le bas du classement, les Girondins de Bordeaux sont toujours lanterne rouge après son match nul, 1-1, sur la pelouse de Clermont. Le FC Metz, qui a pris un bon point contre le FC Nantes, est dixième et donc pour le moment barragiste. Lorient, sort enfin de la zone rouge grâce à sa victoire, 1-0, sur la pelouse de Brest. Troyes, qui est dans une situation délicate, a tenu en échec l’Olympique de Marseille, 1-1. Un résultat qui leur permet d’être 17e et premier non relégable. Enfin l’AS Saint-Etienne fait son retour dans la zone rouge, 19e avec 22 points, après sa défaite, 3-1, face au Paris Saint-Germain.

Le programme complet de la 26e journée de Ligue 1:



Vendredi – 21h



Montpellier 2-4 Rennes



Samedi – 17h

Strasbourg 0-0 Nice



Samedi – 21h

PSG 3-1 Saint Etienne



Dimanche – 13h

Monaco 1-2 Reims



Dimanche – 15h

Angers 1-2 Lens

Brest 0-1 Lorient

Clermont 1-1 Bordeaux

Metz 0-0 Nantes

Dimanche – 17h05

Troyes 1-1 Marseille



Dimanche – 20h45

Lyon 0-1 Lille