À la recherche de renfort offensif l’OL songe à un retour de son ancien attaquant star : Alexandre Lacazette. En fin de contrat avec Arsenal en juin le Français est une recrue de choix. En conférence de presse, Jean-Michel Aulas a confirmé les intentions de Lyon concernant ce dossier.

« Oui, Alex Lacazette nous intéresse, de par ce qu’il a représenté ici, la maturité qu’il a pu prendre depuis son départ, et on est resté en contact depuis qu’il est parti. C’est un profil qui nous intéresse. Tous les dossiers sur les grands joueurs sont compliqués. On fera tous les efforts possibles, mais ça fait partie des idées directrices que Bruno (Cheyrou, le directeur du recrutement, ndlr) a amené. Dans le contexte d’aujourd’hui, Lacazette est plus accessible que Benzema. Il faut essayer de transformer l’équation financière. Et on ne sera pas seul », a le patron de l’OL.