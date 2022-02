Annoncé à vendre depuis très longtemps, l’AS Saint-Étienne n’a toujours pas été racheté. Pourquoi ? Le problème viendrait de Caïazzo à en croire le correspondant sportif Edward Jay.

« Un possible repreneur m’a fait cette image. Il me dit : ‘On apporte des pièces, on nous dit qu’on doit passer 1 mètre 25. On passe. Et puis tout d’un coup on se dit qu’on a gagné, mais non, il faut passer 1 mètre 30. Il faut ramener d’autres pièces’. Qui réclame ça ? C’est le cabinet KMPG, mais peut-être quelqu’un qui téléguide derrière, qui réclame des pièces en plus, en l’occurrence Bernard Caïazzo », a assuré le correspondant sportif Edward Jay, au micro de RMC.