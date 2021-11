Très proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, Sardar Azmoun n’a finalement jamais débarqué chez les Gones. Un transfert avorté qui pourrait bien avoir lieu l’été prochain alors que l’Iranien sera en fin de contrat et libre de rejoindre l’écurie de son choix. A moins qu’il ne débarque dès cet hiver…

Cet hiver, l’OL sera bientôt amputé d’une bonne partie de son effectif à cause de la CAN. Islam Slimani, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere seront sélectionnés par leur équipe nationale respective, l’Algérie, le Cameroun et le Zimbabwe. Une bonne partie de l’attaque lyonnaise ne sera alors plus là et Peter Bosz sera désœuvré avec comme seules cartouches Moussa Dembélé et Rayan Cherki. Pour y pallier, Juninho repasse à l’offensive pour l’une de ses pistes estivales. Selon Foot Mercato, l’OL suivrait toujours la piste menant à Sardar Azmoun. En fin de contrat en juin prochain, l’Iranien force désormais la main à son club obligé de le céder cet été au risque de le voir partir libre à la fin de la saison. Une offre de 8 millions d’euros attendrait bien au chaud à Lyon afin de s’adjuger les services du buteur du Zenith.