Lors du mercato estival 2020, l’ASSE a été contrainte de se séparer de Wesley Fofana. Celui-ci a rejoint Leicester City et s’est affirmé comme l’un des plus grands espoirs européens au poste de défenseur central. Xavier Thuilot, ancien directeur général du club, est revenu sur ce transfert surprise.

« Vous savez, j’étais là quand Wesley Fofana est parti et ce n’était pas prévu. Mais cinq jours avant la fin du mercato, on apprend par nos réseaux que l’échéance de Mediapro d’octobre n’est pas payée. Donc là, ce n’est plus une question d’émotion, de sport …

Comment on fait pour payer les salariés du club jusqu’au 30 juin, quel que soit leur métier ? Sans vendre Wesley Fofana, le club ligérien aurait disparu. C’était impossible autrement », a-t-il assuré en interview sur le site Poteaux-Carrés.