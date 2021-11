L’Olympique Lyonnais envisage de recruter lors du mercato hivernal 2022. Outre Sardar Azmoun, c’est aujourd’hui vers Jesus Corona que le club de Ligue 1 se tourne.

Selon les informations de « l’Equipe », le club lyonnais pourrait tenter sa chance dans le dossier menant à Jesus Corona. International mexicain de 28 ans, il évolue au FC Porto et arrive en fin de contrat en juin 2022. Ce dernier refuse même de prolonger son contrat avec les Dragons et il devrait partir libre en fin de saison. Un profil très apprécié par Peter Bosz et Juninho même si la concurrence s’annonce rude puisqu’il existe déjà des contacts avancés entre son agent et le Milan AC. Rappelons que l’OL est aussi et toujours présent dans le dossier menant à Sardar Azmoun qui reste le choix prioritaire. Affaire à suivre…