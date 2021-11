Titulaire depuis le 11 septembre dans les cages olympiennes, Pau Lopez est désormais indiscutable. Il est même le meilleur gardien de Ligue 1 en terme de cleans sheets et de pourcentage d’arrêts.

Après avoir convaincu son staff, Pau Lopez est en train de convaincre les supporters marseillais. Il est désormais titulaire indiscutable et contraint la légende marseillaise, Steve Mandanda, à rester sur le banc. Le portier espagnol est même le meilleur gardien de Ligue 1 de ce début de saison. Le joueur de 26 ans a réalisé 7 cleans sheets, soit plus que tous les autres gardiens du championnat français en ce début de saison. Il est aussi le meilleur en pourcentage d’arrêts avec 82,4% et devance d’une courte tête le portier niçois, Walter Benitez (82,1%). La qualité de son jeu au pied est aussi un atout supplémentaire du portier ibérique par rapport à Steve Mandanda.