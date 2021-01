Milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Jean Lucas (22 ans) est attendu dans la journée à Brest pour passer sa visite médicale avant d’être prêté au Stade Brestois.

Selon les informations du « Progrès », le Brésilien va rejoindre la Bretagne jusqu’à la fin de la saison afin de bénéficier de plus de temps de jeu et poursuivre son évolution en France. Il devrait être officialisé dans la journée et portera donc les couleurs du Stade Brestois pour les six prochains mois. Cette saison, l’ancien pensionnaire de Flamengo a disputé seulement 166 minutes avec l’OL depuis le début de saison.