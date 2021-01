Pilote Honda, le Chilien Cornejo Florimo s’adjuge la huitième étape du Dakar 2021 disputée ce lundi dans la catégorie moto.

Belle journée pour le Chlien de 26 ans qui remporte l’étape du jour longue de 709 kilomètres entre les villes de Sakaka et Neom sur les rives de la Mer rouge en Arabia Saoudite. Ce matin, il a bouclé sa victoire en 3 h 08 minutes et 40 secondes en devançant d’une minute et six secondes l’Australien Toby Price (KTM) et l’Américain Ricky Brabec (Honda) avec deux minutes et cinquante secondes d’avance. Notons aussi l’abandon du Français Xavier De Soultrait victime d’une lourde chute et transporté à l’hôpital.

Grâce à ce succès Florimo reste en tête du classement général devant Price et le Britannique Sam Sunderland à 5 minutes 57 secondes qui termine quatrième de l’étape du jour.