Situation plus qu’étonnante chez les Magpies, recruté pour 42 millions d’euros hors bonus, Bruno Guimaraes doit se contenter d’un rôle de remplaçant. Son statut de titulaire indiscutable à l’OL semble révolu…

Les supporters de l’Olympique Lyonnais le pleurent encore… Arraché à l’Olympique Lyonnais pour 42 millions d’euros, hors bonus, Bruno Guimaraes doit lutter pour se faire une place de titulaire chez les Magpies. Une situation probablement inattendue pour le Brésilien qui, depuis son arrivée, n’a eu droit qu’à 28 petites minutes de jeu réparties en 4 rencontres distinctes. Des débuts délicats qu’explique Eddie Howe.

« Je pense que Bruno comprend. Il est arrivé dans une équipe qui a de très bons résultats. A cause de notre saison et de la manière dont cela s’est déroulé, j’ai été réticent à l’idée de faire trop de changements alors que nous sommes dans une bonne période. Mais il ne voudra pas rester assis et regarder les matchs pendant longtemps. Il va vouloir jouer. Vu le nombre de matchs que l’on jouera dans cette courte période, il aura sa chance. Ce sera à lui d’être si bon que je ne voudrai pas l’enlever de l’équipe« , a confié Eddie Howe en conférence de presse lorsqu’on l’a interrogé sur le manque de temps de jeu de sa nouvelle recrue.