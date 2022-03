La vente ? Les supporters de l’OM l’attendent toujours. Pourtant, Thibaud Vézérian persiste et signe. Pablo Longoria commencerait à être particulièrement agacé par la situation et pousserait en interne pour que la vente soit officialisée dans les plus brefs délais.

« Pablo Longoria a juste fait le job de communicant. C’est un job qui l’agace car c’est un homme de terrain. C’est pas un président. Il a cette double casquette. C’est un rôle pas facile pour lui. (…) Lui aussi est comme vous, il est agacé. Il aimerait bien que le projet prenne l’étape fusée et qu’on arrête de prendre les gens pour des idiots. Cacher tout ça, c’est un rideau d’une pièce de théâtre, mais qui est un petit peu ouvert, on voit déjà les comédiens derrière, mais on se demande si la pièce a commencé. C’est exactement ça. C’est pour quand le feu d’artifice ? Je n’ai pas de date à donner aujourd’hui. J’évite les coups. Tout le monde en haut me demande de me taire. Je maintiens juste que je ne suis pas un menteur et que tout va arriver. J’écris ce que j’avais à écrire pour que ça sorte au bon moment. Pour le reste, laissons nous profiter du feu d’artifice surprise qui est inéluctable et qui va arriver« , a lancé Thibaud Vézérian sur une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube.