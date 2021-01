Rudi Garcia était de passage en conférence de presse ce vendredi soir et révèle son groupe pour le match à Rennes qui aura lieu demain soir. Voici son groupe.

Pour ce choc de la 19e journée, le technicien français convoque un groupe de 20 joueurs avec les retours de Karl Toko Ekambi et et Marcelo absents lors du dernier match et la victoire contre le RC Lens. Notons que Bruno Guimarães (covid-19) et Moussa Dembélé (blessure à la main) sont toujours absents du groupe. Melvin Bard, Rayan Cherki et Yaya Soumaré sont aussi convoqués.