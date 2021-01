Entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman évoque l’avenir d’Antoine Griezmann au sein de son effectif et assure qu’il fait confiance à son international français pour la saison en cours.

« Je peux lui parler, mais la clé ce sont les joueurs qui l’ont. Antoine travaille tout le temps et l’autre jour, il a récupéré beaucoup de ballons et a donné une passe décisive à Léo (sur le second but de Messi face à l’Athletic Bilbao). Maintenant, c’est à son tour de marquer des points pour retrouver confiance en lui. » Explique le Néerlandais en conférence de presse.