Homme en forme de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi a pourtant été longtemps pointé du doigt par les supporters.

Auteur de six buts et trois passes décisives lors de ses six dernières rencontres de Ligue 1, Karl Toko-Ekambi a propulsé Moussa Dembélé très loin sur le banc des remplaçants. Pourtant, la situation n’a pas été toujours aussi simple pour l’international camerounais, qui s’est rapidement fait une réputation de croqueur d’occasions auprès des supporters Lyonnais. En cause, sa fâcheuse tendance à toucher les montants : six fois depuis son arrivée au club en 2019, dont une en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il a même été surnommé Karl « Poteau » Ekambi pour l’occasion, mais pas de quoi le perturber pour autant. Dans une interview accordée à 20 minutes, son ancien entraîneur à Sochaux Albert Cartier (2015-2016), vante cette force de caractère.

« Il a déjà traversé des périodes comme ça avec nous, durant lesquelles il touchait les montants. Mais c’est un garçon blindé et orgueilleux, donc il ne tombera pas dans le piège d’avouer que ça le touche. Il n’y a pas grand-chose qui peut le perturber d’ailleurs. Il n’est pas passé par la filière classique d’un centre de formation de club pro et tout ce qu’il a obtenu, c’est grâce à sa grosse force de caractère. Il est tellement habitué à la difficulté que relever des défis, ça n’est pas un problème pour lui », a ajouté le coach passé par Metz. « Il a un objectif, c’est de s’améliorer et de prouver que les gens qui le critiquant ont tort. Il faut comprendre qu’il n’est pas du tout usé. Son éclosion est un peu tardive, il n’est arrivé dans le monde professionnel qu’à 22 ans (en 2014 à Sochaux, en L2). Il garde donc une vraie fraîcheur à désormais 28 ans ».