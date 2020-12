Le feuilleton Mediapro est bien en train de toucher à sa fin. Le groupe espagnol a trouvé un accord avec la LFP pour se retirer du marché des droits TV du football français.

Ce vendredi soir, le groupe espagnol Mediapro a annoncé avoir trouvé un accord avec la LFP concernant son retrait du marché des droits TV du football français. Après une guerre ouverte avec la Ligue, le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 devrait donc céder sa part du gâteau très prochainement. Les deux partis ont « défini conjointement les termes d’un accord qui mènera à la récupération des droits de diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 par la LFP dans un futur proche », annonce Mediapro dans un communiqué transmis à l’AFP.

La société détenue par le Catalan Jaume Roures, confirme que l’accord sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre « dans les prochains jours » en vue d’une entrée en vigueur « le plus tôt possible ». Sauf retournement de situation, Canal+ et son partenaire beIN SPORTS devraient hériter du lot.