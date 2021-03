Il y a quelques heures, l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord afin de venir prolonger le contrat d’Eugénie Le Sommer et ceux jusqu’en juin 2023.

Bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et la formation lyonnaise. Attaquante de l’équipe et désormais élément fort de Jean-Luc Vasseur, Augénie Le Sommer (31 ans) a prolongé son bail avec les Fenottes jusqu’en 2023. Une situation et un accord qui convient parfaitement à l’international française comme elle l’explique. « Je suis très heureuse de poursuivre l’aventure avec l’OL et fière du parcours accompli depuis 11 ans maintenant. Le club m’a toujours fait confiance, on a grandi et gagné beaucoup de titres ensemble. L’histoire continue de s’écrire et j’espère bien accomplir encore de très belles choses dans les années à venir », a-t-elle réagi sur le site officiel du club. Auteure de 272 buts en 326 matches toutes compétitions confondues, Eugénie Le Sommer a notamment remporté dix titres de champion de France et à sept reprises la Ligue des champions.