Ancien patron du RC Toulon en rugby, Mourad Boudjellal n’est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Il revient sur son histoire avec Jacques-Henri Eyraud lorsque la vente de l’OM était au centre des débats.

Interrogé par beIN Sports, il fait un petit retour sur cette histoire et adresse un petit tacle à l’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud : « Les dernières déclarations d’Eyraud dans So Foot ? Il a mal vécu cette période où on voulait prendre sa place. Je n’étais pas dans le secret des négociations, mais s’il y avait une offre à faire, ce n’était pas à lui, car il n’était pas propriétaire. Il se prend peut-être pour un autre. L’offre a été publiée, même dans la presse. Il a fait une procédure en disant que j’ai déstabilisé l’OM, mais il est bien plus fort que moi. Il suffit de lire ses dernières déclarations. Il n’a pas besoin de moi. Je peux l’aider. Jacques-Henri, tu n’as pas besoin de moi. Tout seul, tu y arrives très bien », a-t-il déclaré. Juste avant de quitter la présidence, JHE avait adressé une longue interview au magazine « So foot », afin de dénoncer notamment les pratiques de Mourad Boudjellal qui comptait bien racheter le club avec l’aide d’un homme d’affaire tunisien, Mohamed Ayachie Ajroudi.