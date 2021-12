Dans les colonnes de l’Équipe, Raymond Domenech n’a pas été tendre avec les joueurs de l’Olympique Lyonnais après la défaite, 2-1, contre Reims lors de la 16e journée de Ligue 1. Il estime que certains joueurs choisissent leurs matchs.

Raymond Domenech est cash lorsqu’il s’agit de l’Olympique Lyonnais. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur la défaite, 2-1, des lyonnais contre Reims, mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Il explique que les joueurs choisissent leurs matchs et fustige l’état d’esprit général du groupe des hommes de Peter Bosz.

« Les efforts, ils ne les font que dans les gros matches, quand tout est visible. J’ai bien aimé ce qu’a dit Aouar, qu’il fallait « faire les efforts collectivement ». Mais il faudrait ajouter, surtout, « faire les efforts défensifs collectivement ». Eux, ils jouent seulement quand ils ont le ballon. Défensivement, c’est catastrophique. Et encore, Lopes est très bon, cette saison! Mentalement, cette équipe n’est pas collective. On l’a vu, dans les matches importants, ils vont le suivre, faire les efforts, et ça pourra passer, poursuit-il. Mais, le reste du temps, ils s’en foutent. Qu’est-ce qu’il peut faire face à ça? S’en aller? Il faut remettre de la rigueur dans tout ça, et ce qui m’inquiète, c’est que Peter Bosz n’est pas le premier entraîneur à être victime de ça dans ce club. Est-ce que c’est devenu la culture du club, d’être là dans les grands matches, et de ne pas faire d’efforts pour le reste? La possession, le beau jeu, ce sont les mots qu’il faut prononcer, aujourd’hui… » a-t-il déclaré dans L’Equipe.

Peter Bosz et ses hommes, actuellement 10e du championnat doivent réagir, dimanche soir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, en grande difficulté depuis le début de saison sous peine de s’éloigner un peu plus des places européennes.