Juste après son rouge contre le PSG, Timothée Kolodziejczak a estimé que « si ce n’est pas Mbappé, il n’y a pas rouge ». Christophe Jallet n’est pas d’accord avec lui.

« C’est cruel pour les stéphanois qui ont fait une super première mi-temps. C’est un carton rouge difficile à encaisser. On s’imagine toujours être à l’ancienne règle et on se dit qu’il n’était pas dernier défenseur. Mais au niveau de la loi arbitrale, je trouve que le carton rouge est plutôt logique et justifié. Le pied est très haut. On se dit aussi que Mbappé va plus vite que Nadé et donc il a l’avantage pour aller faire un face à face. Ce qui est dommage c’est que ça change tout le match et au niveau des émotions, c’est difficile », a indiqué le consultant.