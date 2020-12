Yunis Abdelhamid, capitaine du Stade de Reims, est totalement sous le charme de l’attaque lyonnaise.

« Ce sont déjà trois joueurs très forts, complets, capables de jouer en appui, en remise et puis de prendre la profondeur. Quand on est défenseur, on aime d’entrée avoir des duels pour se sentir dans son match, mais avec eux, c’était impossible car leurs déplacements posent des problèmes. Ils sortent, bougent dans tous les espaces, à droite, à gauche, dans l’axe. Ils sont difficiles à gérer car ils sont complémentaires et essaient à chaque fois de se trouver. Depay, il n’est pas seulement un point de fixation, il se balade entre les lignes », a indiqué le capitaine de Reims.

Avant de poursuivre : « Et, dans ces cas, Kadewere et Toko Ekambi peuvent prendre la profondeur. Mais c’est compliqué car eux aussi peuvent se déplacer entre les lignes puis passer dans le dos avec leur vitesse. On doit être très attentifs mais ce n’est pas simple d’anticiper. Ils sont moins bons de la tête ? Ils ont peut-être conscience de ça donc ils jouent avec leurs qualités, en étant constamment en mouvement. Toko et Kadewere, par exemple, ne rechignent pas à faire des appels et ça crée des espaces pour les milieux et pour Depay. C’est vraiment du très haut niveau. C’est différent, hormis Neymar et Mbappé, ils ne jouent pas ensemble. C’est plus des exploits individuels, là, c’est vraiment une force collective qui se dégage de ce trio. »