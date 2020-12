Selon Pierre-Antoine Capton, actionnaire du SM Caen, la Ligue 2 pourrait être dans les prochaines semaines la grande perdante de la défaillance de Mediapro dans le dossier des droits TV.

« On pourrait se retrouver dans les prochains mois avec des dépôts de bilan de clubs professionnels parce que Mediapro n’a pas répondu à ses engagements. Le travail de la Ligue, c’est de trouver de nouveaux diffuseurs. Tout le monde pense à Canal+ mais pourquoi pas d’autres. Pourra-t-on encore voir les matchs de Ligue 2 en janvier ? Rien n’est moins sûr […] Jusqu’à maintenant, la Ligue 1 était solidaire de la Ligue 2 et une partie des droits télés était destinée à la Ligue 2. Est-ce que cette situation perdurera ? Le gâteau va être moins gros, donc chacun va vouloir garder la plus grande part possible. En tant que patron de groupe médias, je me pose la question de savoir comment la Ligue 2 peut s’inscrire dans une nouvelle offre. A partir de janvier, cela sera une période vraiment difficile », a indiqué Pierre-Antoine Capton, actionnaire du SM Caen, sur France Bleu Normandie. La situation est très inquiétante pour les clubs de Ligue 1, encore plus pour les clubs de deuxième division.